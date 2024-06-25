مجلس الدراسات العليا والبحوث يناقش تنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وإيست لندن

استعرض مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة إست لندن.

وأكد د. سعيد أنه سيتم البدء فى تنفيذ التعاون المشترك من خلال "برنامج التدريب والأداء الرياضي" بكلية التربية الرياضية، وذلك ابتداءا من العام الدراسي 2026/2025.

ولفت أنه سيتم بعد ذلك التعاون بين جامعة إيست لندن وكليات الحقوق والعلوم والسياحة والفنادق والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد الدراسات العليا والبحوث وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين، وموضوعات إدارة شئون هيئة التدريس.

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان.