تحرير 18 محضر مخالفات متنوعة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

أجرىت لجنة حماية المستهلك ،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،جولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع والأنشطة التجارية بمدينة بني سويف، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور : فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف ،عزة بسيوني مكتب تموين بندربني سويف، أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور سامي الدهشوري من الطب البيطري، ومسؤولي الوحدة المحلية والصحة والطب البيطري ، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

واطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير 18 محضرًا لمخالفات متنوعة منها نقص وزن الخبز المدعم بالمخابز البلدية، عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال عدد من العيادات الطبية تدار بدون ترخيص، وحيازة أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي، وذلك بمعرفة مسئولي العلاج الحر.

وتضمنت الجولة زيارة لمطحن تبارك (مطاحن مصر الواسطى) والذي يعمل بطاقة 660 طن يوميًا، ويعد أحدث مطحن مطور على مستوى الجمهورية، حيث يعمل بالتقنيات المتطورة المعتمدة نظام ( B.L.C)، والتي تساهم في تحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج النهائي من الدقيق المستخدم في توفير احتياجات المخابز البلدية لإنتاج الخبز المُدعم .

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