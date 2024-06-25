الجمعة.. "قليل البخت" في مركز الإبداع بالأوبرا

يقدم العرض المسرحي "قليل البخت"، وذلك يوم الجمعة المقبل 28 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء، في مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، في إطار مشروع حماية التراث الشعبي والفني الذي تتبناه جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع منتدى القاهرة الثقافي.



العرض من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين وإخراج مي عبد الرازق وموسيقي هادي عبد العزيز.



يذكر أن مبادرة حماية التراث الشعبي والفني هي مبادرة تهدف إلي حماية التراث الغنائي، والشعبي، والتراث العربي الذي يزخر بعدد من الأمثال الشعبية والحكم والمواويل، ويعد فن المسرح خير منبر يمكن من خلاله للجمهور أن يتواصل مع ميراث اجداده الذي يوشك على الاندثار. تأتي المبادرة تأتي ضمن أنشطة اللجنة الثقافية بالجمعية برئاسة الدكتورة سحر شريف، وتشرف عليها عضو اللجنة الدكتورة ندى يسري.