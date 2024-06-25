الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء من أول يوليو

تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بتقليل انقطاع الكهرباء من أول يوليو وذلك في نبأ عاجل أوردته "إكسترا نيوز".



و أكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال.

وأصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل والتركيز على إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن “الوزارة ليس لديها حل لأزمة انقطاع الكهرباء لأن هذه المشكلة ليست بسبب ضعف الشبكات أو وجود عجز في القدرات، بل العكس تم تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتم إنشاء محطات إنتاج عملاقة، ولدينا بالفعل القدرة على إنتاج احتياجاتنا لكن المشكلة في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد”.