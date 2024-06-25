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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع توسعة ورفع كفاءة طريق "أبوعمر"

القطاع الأوسط " دائرى عاصمة المحافظة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يتابع توسعة طريق أبوعم
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورصف طريق"أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كفرالشيخ الدائرى ( القطاع الأوسط - أبوعمر)، لتصل أعمال التوسعة ١٢ متراً في الاتجاهين، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية والجودة المحددة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً، قائلاً : " أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لاحتياجات المواطنين.

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محافظ كفرالشيخ يتفقد توسعة طريق أبو عمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ طريق كفرالشيخ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ