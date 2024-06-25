أمام مجلس النواب.. الحكومة تتعهد بتقليل انقطاع الكهرباء اعتباراً من أول يوليو

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة حيث ألقى عدد من النواب ببيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) على بيانات النواب، بأن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال الكهرباء اعتباراً من أول يوليو، مشيراً إلى أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكداً تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتباراً من أول يوليو القادم.