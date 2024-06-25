تفاصيل ضبط المتهمين بقتل طفل أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط مرتكبى واقعة مقتل طفل بأسيوط.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بتاريخ 18 الجارى من (سائق – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (سن 8) عن منزلهما عقب خروجه للهو مع الأطفال خارج المنزل وبحوزته الهاتف المحمول الخاص بوالدته وبتاريخ 21 الجارى عُثر على جثمان المتغيب بقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وبها جرح ذبحى بالرقبة وبتر بكفى اليدين .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "أشقاء" - مقيمين بدائرة المركز) واعترفوا بارتكابهم الواقعة واستدراجهم للمجنى عليه بقصد الاستيلاء على الهاتف المحمول وقيامهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض وإخفاء الجثمان بقطعة أرض زراعية بذات المنطقة بعد بترهم كفيه لمحاولة إخفاء البصمات، كما أضافوا بأنه حال استشعارهم بإفتضاح أمرهم قاموا بالتخلص من الهاتف المحمول بحرقه.

وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" وبقايا الهاتف المحمول المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.