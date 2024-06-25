الثانوية العامة 2024| طلاب: عوضنا العربي بـ الفرنساوي.. ومنعرفش «التوتر»

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024؛ من أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية ظهر اليوم الثلاثاء؛ ورصدت عدسة «البوابة نيوز»؛ آراء الطلاب حول امتحان اللغة الثانية فيما جاءت أغلب الردود: أن الامتحان كان سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط وأقل من المتوسط.

وقال طلاب الثانوية العامة 2024 بإحدى المدارس في منطقة جنوب الجيزة وتحديدًا مركز العياط: إن الامتحان كان سهلًا وفي مستوى الطلاب، مؤكدين: أنهم أجابوا على كل الأسئلة وتم تعويض درجات العربي في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، مادة اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين.ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.

طلاب الثانوية العامة 2024

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