بسبب الاستحمام في النيل.. عامل يقتل شابا بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل شاب بسبب رفض نزول النيل للاستحمام بمنطقة كورنيش مصر القديمة.

جاء تحقيقات النيابة عن أن مشاجرة نشبت بين شقيقين خلال توجهما للاستحمام في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، فحاول أحد العمال منعهما من خلع ملابسهما والنزول في المياه، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن طعن أحد الشقيقين ووفاته.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، كما أمرت بالتحفظ علي السلاح المستخدم، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

تلقى قسم مصر القديمة بلاغًا يفيد بمقتل شاب على ضفاف النيل أثناء مشاجرة، وتم إلقاء القبض على شقيق المتوفى والعامل لافتعاله المشاجرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.