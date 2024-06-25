تذبذب أسعار الذهب في مصر بين 3160 و 3170 لعيار 21

تشهد أسعار الذهب المحلي، تذبذبا خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل عدم وضوح توجهات سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التغير في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الأمر الذي دفع سعر الذهب المحلي إلى التذبذب.



افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات، اليوم الثلاثاء، عند المستوى 3160 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3165 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3160 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3150 جنيه للجرام.



ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية مع عودة البنوك إلى العملة مطلع هذا الأسبوع بعد العطلة، ليسجل متوسط 48.45 جنيه لكل دولار، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي ليصل متوسط السعر اليوم عند 48.30 جنيه لكل دولار.

لم تؤثر التغيرات في سعر الصرف بشكل كبير في أسعار الذهب المحلي، وذلك بسبب حركة سعر الذهب العالمي التي لا تتخذ اتجاه واضح منذ بداية الأسبوع.

تدل استقرار حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة على عدالة السعر المحلي بالنسبة للسعر العالمي، فأسعار الذهب المحلية تتبع التحركات العالمية وحركة سعر الصرف في السوق المحلي حالياً وذلك في غياب الطلب المحلي على الذهب.

هذا وأعلن عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية خارج مصر بنسبة 50% هذا بالإضافة إلى خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر لتصبح 5% بعد ان كانت بنسبة 10% لجميع بطاقات الائتمان.

تدل هذه الخطوة على توافر السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وهو الأمر الذي يحقق استقرار في سعر الصرف وينهي على السوق الموازية وبالتالي تختفي المضاربات السعرية سواء في سعر الصرف أو في سوق الذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، بشكل محدود وذلك بعد ارتفاع ضعيف يوم أمس، حيث تظل تداولات الذهب العالمي في نطاق ضيق مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر نهاية الأسبوع قبل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الذهب.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب في تداولاته وذلك في ظل ضعف حركة أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الأمر الذي كان له تأثير متذبذب على أداء الذهب المحلي منذ بداية الأسبوع.

تداولات أونصة الذهب العالمي تنحصر حالياً فوق منطقة 2315 – 2320 دولار للأونصة، والتي تتوافق مع خط الاتجاه الصاعد، إلا أن الذهب لا يملك الزخم السلبي الكافي لكسر هذه المنطقة وكسر خط الاتجاه الصاعد، وفي حال تحقق هذا يستهدف السعر المستوى 2300 دولار للأونصة ثم منطقة الدعم الهامة عند 2280 – 2270 دولار للأونصة.



أما عن السعر المحلي:



سعر الذهب المحلي عيار 21 حالياً يحاول حالياً اختراق منطقة المقاومة 3150 – 3170 جنيه للجرام، الا أنه يتداول خلالها منذ أيام وإذا نجاح السعر في تجميع زخم صاعد كافي لاختراق هذه المنطقة سيدفع الذهب إلى مستويات 3250 جنيه للجرام.