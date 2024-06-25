الثانوية العامة 2024.. إصابة 3 طالبات بحالات إغماء وتشنجات خلال أداء الامتحان بالدقهلية

أصيبت 3 طالبات خلال أدائهم امتحان اللغة الأجنبية الثانية بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بحالات تشنجات عصبية وإغماءات وهبوط فى الدورة الدموية والتنفسية وجرى نقلهن الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل إصابة 3 طالبات بحالات إغماء وتسنجات خلال أداء الامتحان

وشهدت لجنة مدرسة أحمد شلباية الثانوية بنات بمدينة المنزلة اصابة طالبة داخل اللجنة أثناء أداء الامتحانـ حيث أصيبت الطالبة مريم محمد لبيب 18 سنة بتشنجات عصبية وتم نقلها الي مستشفى المنزلة.

وفي لجنة مدرسة السعدية الثانوية بنات بشربين أصيبت الطالبة نفين محمد السعيد 45 سنة طالبة بلجنة منازل شربين بأزمة قلبية وجرى نقلها إلى مستشفى شربين العام.

كما أصيبت بلجنة مدرسة الشهيد احمد رضا حشيش الثانوية بنات بشربين الطالبة روان رضا أحمد فرج، 18 سنة، بحالة هبوط بالدورة الدموية وتم إسعافها داخل اللجنة .

غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوي العامة فى الدقهلية:

وتابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بغرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، كما تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتأكد من وصول الاسئلة وذلك في الوقت المحدد لها وانتظام الطلاب بلجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.

وصرح وكيل الوزارة بأنه جرى تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة ، وسرعة التدخل حال حدوث اى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل الامتحانات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مناشدا الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.