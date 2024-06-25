محافظة المنوفية يتفقد عددا من المشروعات بشبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة في نطاق مدينة شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق.

رافقه في الجولة المحاسب السيد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، المهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف المحور المروري الجديد بطريق (مليج – جنزور) باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من فرد طبقة السن ويجري استكمال وضع الطبقة السطحية.

وجه المحافظ برفع كفاءة مستوى الإنارة على طول الطريق لتحسين مستوى الرؤية البصرية والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة كونه طريقًا هامًا وحيويًا موازيًا لطريق شبين الكوم – جنزور ومدخلًا جديدًا للعاصمة مما يساهم في تقليل الاختناقات المرورية.

وأشار المحافظ إلى البدء في تنفيذ أعمال تغطية مصرف "المصيلحة- الراهب – ميت خاقان" تمهيدًا لإقامة محور مروري جديد يربط مدخل شبين الكوم بحي شرق، بهدف إحداث سيولة مرورية وخدمة المترددين على العاصمة.

كما وجه مدير مديرية الطرق بالعمل بالتوازي في أعمال التغطية بجانب أعمال الرصف، وتفقد المحافظ هبوط ترعة جانبية مليج موجها بعقد اجتماع غدًا مع مسئولي الري لاتخاذ إجراءات فورية عاجلة.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال ممشى مليج الجديد على مساحة 5000 م²، بتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الأعمال التي تم تنفيذها بالممشى ونسب الإنجاز به، ووجه بزيادة زراعة أشجار "بونسيانا" والمساحات الخضراء بالممشى للارتقاء بالمظهر الحضاري وخلق متنفس جديد للأهالي، مع ضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال بأسرع وقت ممكن.

يشمل الممشى برجولات خشبية، مناطق خضراء، بلاط إنترلوك، بلدورات، محلات كلادينج، مقاعد للمواطنين، وأحواض زهور ونباتات.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية للموقف النموذجي الجديد ببركة السبع وكذا انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ومشروع إنشاء سوق الجملة الجديد.

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