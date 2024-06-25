حبس 13 متهما بالتشاجر وقتل شخص في الجيارة

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس 13 متهما بالتشاجر، ومقتل شاب بطلق خرطوش وإصابة آخر،بمنطقة الجيارة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى عن نشاطهم الإجرامي.

ووجهت لهم النيابة تهم التشاجر وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإثارة الذعر، وقتل شخص.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث ، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح المستخدم لفحصه.

تلقي قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين ، وبالانتقال، تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، قام فيها شخص بإطلاق، طلق خرطوش فأدى الي اصابة شاب وتوفى في الحال وأصيب آخر برش خرطوش في الرأس.