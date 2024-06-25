رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة

شارك الدكتور أحمـد القاصد رئيس جامعة المنوفية في إجتماع مجلس الجامعات الخاصة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الجامعة المصرية الروسية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن المجلس أكد علي أهمية تشجيع الاستثمار في مجال التعليم العالي و تفعيل دور الجامعات في التسويق الجيد لبرامجها الدراسية على المستوى العربي والإفريقي لجذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر ، كما ناقش المجلس دور الجامعات الخاصة في الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع .مضيفا أن وزير التعليم العالي اوضح أنه سيتم زيادة عدد المستشفيات الجامعية بنهاية العام القادم إلى 9 مستشفيات بالجامعات الخاصة بطاقة استيعابية تبلغ 1900 سرير بما يخدم المواطن المصري ويحقق الجودة في مجال الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن الإقبال على المستشفيات الجامعية المصرية زاد مؤخرًا بنسبة٣٠% ،كما ناقش المجلس التوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة .

وأضاف القاصد أن الدكتور أيمن عاشور ثمن الإهتمام والدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة السياسية للجامعات، لافتًا إلى أن الجامعات الخاصة تمتلك زخمًا من الخبرات الأكاديمية والبحثية والكوادر البشرية التي يُمكن الاستفادة منها في تنمية المُجتمع ودعم المشروعات التنموية بمُختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي المصرية، والتوسع في الشراكات الدولية؛ للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المُقدمة.

كما أكد الوزير أن الدولة تُشجع الاستثمار في مجال التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 32 جامعة خاصة، و أن هناك عددا من الجامعات حصلت على قرارات جمهورية وفي انتظار قرارات بدء الدراسة بها.

وقال رئيس الجامعة أن الوزير أكد علي أهمية دور الجامعات الخاصة في إتاحة تعليم مُتميز، موضحًا أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر، وتعمل على تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، ويُمثل وجودها ضرورة لاستيعاب الطلب المُتزايد على التعليم الجامعي، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالجامعات الخاصة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت القاصد إلي أن أن المجلس وافق على إعادة فتح باب التحويل للطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية، والأوكرانية، الذين تخلفوا عن التقديم في الفصل الدراسي السابق؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، بذات القواعد السابقة المعمول بها للطلاب المُلتحقين بهذه الجامعات حتى 8 مايو 2023، وذلك خلال شهر أغسطس القادم 2024.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة إنشاء الجامعات الخاصة ، حيث وافق المجلس على إنشاء كليات وجامعات خاصة جديدة.

كما تم خلال الإجتماع عرض فيديو عن الجامعة المصرية الروسية، والتي أُسِّسَتْ في عام 2006، و تضم الجامعة كليات الهندسة، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، وكلية الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات .