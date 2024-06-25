رئيس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري لبلوغهم السن القانونية للمعاش

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 234، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يونيو الجاري، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة، أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: الأستاذ أبو الخير فهمي بكلية السياحة والفنادق، والأستاذة نجاة عبد العليم بالمدينة الجامعية، والأستاذة سامية طه بكلية التربية، والأستاذ مصطفى عباس بكلية الحقوق، والأستاذ نصر سعد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والأستاذ مجدي إبراهيم بالإدارة العامة، والأستاذ عادل خليفة بكلية الحاسبات والمعلومات.