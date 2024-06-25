ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

رئيس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري لبلوغهم السن القانونية للمعاش

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 234، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يونيو الجاري، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة، أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: الأستاذ أبو الخير فهمي بكلية السياحة والفنادق، والأستاذة نجاة عبد العليم بالمدينة الجامعية، والأستاذة سامية طه بكلية التربية، والأستاذ مصطفى عباس بكلية الحقوق، والأستاذ نصر سعد بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والأستاذ مجدي إبراهيم بالإدارة العامة، والأستاذ عادل خليفة بكلية الحاسبات والمعلومات.

الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الحاسبات والمعلومات اعضاء المجلس السن القانونية