غدا.. انهيار أبراج الضغط العالي على الطرق العامة على طاولة «طاقة النواب»

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأربعاء، لمناقشة 6 طلبات إحاطة، وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

- طلبي الإحاطة المقدمة من النائبة ألفت المزلاوى، بشأن انهيار أبراج الضغط العالي على الطرق العامة وشريط السكة الحديد في قرية الغربي بهجورة ومزلقان سكة حديد البهجورة بجوار دير الأنبا بضابا بمدينة نجع حمادي– محافظة قنا، وانتشار أسلاك الضغط العالي الهوائية بمختلف المناطق المأهولة بالسكان والتجمعات السكانية بمختلف أنحاء محافظة قنا.

- طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سحر صدقي، والنائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن رفع أسلاك الضغط العالي التي تمر فوق عدد كبير من المنازل بقرى المحارزة والشرقي سمهود والرفشة بمركز أبو تشت محافظة قنا.

- طلبي الإحاطة المقدمين من النائب رياض عبدالستار، بشأن انخفاض الجهد الكهربائي وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية وذلك في قرى ومركز ملوي محافظة المنيا، وتوقف محطات مياه الشرب بمركز وبندر ملوي محافظة المنيا بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.