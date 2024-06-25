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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. "أصيب بهبوط حاد".. مصرع طالب قبل دخوله لجنة الامتحان بالدقهلية

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي
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لقى طالب فى الصف الثالث الثانوي بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية وذلك قبل دخوله لجنة امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

مصرع طالب فى الثانوية العامة قبل دخوله لجنة الامتحان بالدقهلية:

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عادين، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول الطالب أحمد حسنى حسنين علي 19 سنة، مقيم قرية كوم الديربي، جثة هامدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وبسؤال مرافقيه، اكدوا ان المتوفي طالب بالصف الثالث الثانوي ومقيد بمدرسة شاوه الثانوية مقرر له ان يؤدي امتحان اللغة الاجنبية الثانية وعند جلوسه فى المنزل ومذاكرته شعر بحالة إعياء شديد، على اثر حدوث هبوط مفاجئ .

وفاة طالب بأزمة قلبية قبل امتحان اللغة الاجنبية الثانية للثانوية العامة فى الدقهلية:

وأكد تقرير مفتش الصحة بالكشف الطبي على المتوفى حدوث هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية نتيجة توقف عضلة القلب مما تسبب فى وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات. 

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الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير الامتحانات من غرفة العمليات

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