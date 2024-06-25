تونس تعرب عن تطلعها في مساهمة البنك الدولي بالدعم الفني لخطة الإصلاح

أعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي عن تطلعها أن يساهم البنك الدولي من خلال الدعم الفني في خطة الإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى تستعيد مكانتها ودورها النشط في المشهد الاقتصادي للبلاد.

واستعرضت الوزيرة - خلال لقائها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد عصمان ديون الذي يزور تونس حاليا وفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم /الثلاثاء/ - أبرز التوجهات التنموية للمرحلة القادمة وأهم الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن من أجل دفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو وخاصة منها الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز التنمية البشرية والاجتماعية.

وأشارت إلى التحديات الجديدة التي تواجهها تونس وخاصة منها التحديات المستجدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من المجالات كمجال المياه والأمن الغذائي، موضحة أهم الاستراتيجيات التي تم إقرارها للحد من هذه التداعيات من ذلك التقدم في مسار الانتقال الطاقي وتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وغيرها من البرامج.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك الدولي إن هذه الزيارة تندرج في إطار الاطلاع والتعرف على أولويات تونس التنموية وبرامجها لدفع النمو، مؤكدا استعداد البنك والتزامه بتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على توفير الدعم اللازم للمشروعات المزمع تنفيذها للفترة 2025 - 2026 في المجالات الحيوية على غرار التعليم العالي والصحة والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه.