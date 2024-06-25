مجلس جامعة بني سويف يكرم عميد كلية الفنون التطبيقية السابق

كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 234، الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته للكلية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الكلية، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور محمد ماضي، لجهوده المبذولة وإسهاماته في تطوير الكلية، والارتقاء بها، مؤكداً استمرار مسيرة العمل والعطاء من خلال التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً أن التكريم جاء انطلاقاً من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.