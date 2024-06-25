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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة بني سويف يكرم عميد كلية الفنون التطبيقية السابق

جامعة بني سويف تكرم
جامعة بني سويف تكرم عميد الفنون التطبيقية السابق
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كرم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، اليوم، بجلسته رقم 234، الدكتور محمد ماضي عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، لجهوده المبذولة خلال فترة عمادته للكلية، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الكلية، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور محمد ماضي، لجهوده المبذولة وإسهاماته في تطوير الكلية، والارتقاء بها،  مؤكداً استمرار مسيرة العمل والعطاء  من خلال التعاون بين كافة الأطراف لتحقيق المزيد من التطور والتقدم، مؤكداً أن التكريم جاء انطلاقاً من تقدير الجامعة لدور أعضاء هيئة التدريس وما يقدمونه للنهوض بالمنظومة التعليمية والأكاديمية.

الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الفنون التطبيقية جامعة بني سويف مجلس جامعة بني سويف عميد كلية أعضاء هيئة التدريس