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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 48 كيلو جرام لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي بمركز أبوتشت

ضبط سلع غذائية فاسدة
ضبط سلع غذائية فاسدة بقنا
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صرح عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين، شنت حملة تفتيشية علي الأسواق ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم بإدارة أبو تشت، وأسفرت عن تحرير  ٣محاضر.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والبيطرية للحفاظ على صحة المواطنين وتوفير غذاء صحي وأمن.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود، مدير عام الطب البيطري بقنا، إنه تم التحفظ على المضبوطات والتى بلغت ٤٨كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.

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