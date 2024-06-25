الطاهري: مصر كادت أن تذهب إلى طريق اللاعودة بوصول الإخوان للحكم

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن مصر انزلقت بعيدا بعد 2011، وكادت أن تذهب إلى طريق اللاعودة بوصول الإخوان للحكم، فجاءت ثورة 30 يونيو لتعيدنا إلى نقطة الاتزان مرة أخرى.

أضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز": "جاءت الحرب على الإرهاب وموجة شرسة من الإرهاب، لكي نتحول إلى دولة فاشلة فجاءت شراسة الحرب على الإرهاب لنعود إلى نقطة الاتزان مرة أخرى".

وتابع الطاهري: "ثم التطوير في البنية التحتية لاستيعاب العمالة المصرية القادمة بفعل الربيع العربي، والقضاء على فيروس سي الذي كان وباء بمصر كلها، واقتحام ملف قوائم الانتظار، فهي بلد كانت بلا بنية تحتية، وعلى الجميع أن تكون عينه على هذا الوطن، وهي ليست لحظات صعبة على أزمة الكهرباء بل ما يمر به الإقليم كله، والمخطط الذي يدار لتغيير تركيبة هذا الإقليم، وفيه تحفظ مصر مقدراتها وأمنها وسلامتها بكبرياء وعزة نفس".