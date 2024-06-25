شعبة "الأجهزة الكهربائية": عمليات الشراء زادت على المراوح والتكيفات بعد دخول موسم الصيف

قال وافي أبوسمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سوق الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد في المرحلة الحالية انتعاشة كبيرة ورواجا في حركة البيع والشراء، حيث شهدت الأسواق إقبالا كبيراً من المواطنين على الشراء، موضحاً: أن عمليات الشراء زادت على المراوح والتكيفيات بعد دخول موسم الصيف.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن تعرض مصر لموجة شديدة الحرارة الأمر ساهم في زيادة إقبال المستهلكين على شراء اجهزة التهوية والتكييف والتي كانت خطوات مؤجلة لهم ولكن مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير متزامنة مع شهر الصيف جعل الحصول على تكييف أو مروحة أحد أهم الأولويات.

أكد “أبو سمره”، في تصريحات له اليوم، ان هناك وفرة في المعروض من الأجهزة الكهربائية بعد الإفراجات الجمركية الأخيرة ودخول كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام الداخلة في التصنيع إلى مصر، ما أسهم في زيادة الكمية المنتجة في السوق.

وتابع: أن الأسعار في الأجهزة الكهربائية كانت قد شهدت ارتفاعات بسبب أزمة شح الدولار، ومع ثبات سعر صرف الدولار بدأ الاستقرار في السوق، موضحاً أن سوق الأجهزة الكهربائية كان قد سجلت حالة من الارتباك بسبب أزمة العملة الصعبة الأخيرة وعدم توفير الدولار، ما أسهم في تسعيرها بأسعار متباينة، لكن بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف 6 مارس الماضي، وتوافر الدولار في البنوك تراجعت الأسعار بنسبة 35% حتى الآن.

وكشف وافي أبو سمرة، عن أسعار التكييفات والمرواح تازمنًا مع دخول فصل الصيف 2024 , حيث أوضح أن أسعار المراوح تختلف بحسب الحجم والماركة، وتتراوح بين 750 إلى 2000 جنبه بالنسبة لمراوح السقف والعمودية، أما مروحة الحائط فيبدأ سعرها من 600 إلى 1800 جنيه.

وقال “أبو سمرة” ، إن أسعار التكييفات الـ 1.5 حصان (البارد فقط) تبدأ من 17 إلى 23 ألف جنيه.

وأضاف وافي أن سعر التكييف "الانفرتر" يتراوح ما بين 23 و27 ألف جنيه.

وتابع “أبو سمرة” أن سعر التكييف الـ2.25 حصان (البارد فقط) أصبح يتداول سعره بين 27 و33 ألف جنيه، و"الانفرتر" من 33 إلى37 ألف جنيه.

وأضاف: أن أسعار التكييفات الـ3 حصان فتتراوح من 37 الى 43 ألف جنيه، "والانفرتر" ما بين 43 إلى 49 الف جنيه.