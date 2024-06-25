مصرع شاب صعقا بالكهرباء خلال عمله في مزرعة بالفيوم

لقي شاب مصرعه، بعد تعرضه للصعق بالكهرباء أثناء عمله داخل مزرعة مانجو بقرية جبله التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ بوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائي فجأة أثناء تواجده بمزرعة مانجو بإحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة سنورس إلى مكان الواقعة.



وتبين من المعاينة والفحص مصرع شاب في العقد الثاني من عمره يدعى محمد ابراهيم حجازي مقيم بقرية فيدمين، أثناء عمله بإحدى المزارع نتيجة تعرضه لصعق كهربائي ناتج عن ماكينة توليد كهرباء ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت إشراف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان واستدعاء أسرته لسؤالهم.

كما كلفت جهات التحقيق بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن وتسليم الجثمان.