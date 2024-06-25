جامعة دمنهور توجه بدراسة زراعة أسطح الكليات

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور، برئاسة الدكتوة منى مبروك، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الجلسة الدورية لشهر يونيو 2024، بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وإستعرضت الدكتورة منى مبروك، من خلال عرض تقديمي ما قام به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من إنجازات وأنشطة متعددة خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٣، والتي حققت الأهداف المنوطة، لاسيما ندوات التنمية المستدامة ، المشاركة المجتمعية والاحتفال بالمناسبات العالمية كيوم البيئة العالمي ويوم المتاحف والتراث العالمي ،ندوات مناهضة العنف ضد المرأة والقضاء على الأمية، دورات تدريبية للطلاب وورش عمل ، قوافل تنموية شاملة ضمن مبادرة حياة كريمة، بروتوكولات تعاون مع الجهات الخارجية.

وأكدت على التطلع لمزيد من العمل والجهد والتعاون لمواصلة هذا النجاح، وأيضاً ضرورة عقد دورات تدريبية صيفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والمجتمع الخارجي خلال شهري يوليو، اغسطس في كافة المجالات للتوعية والتثقيف، لاسيما عقد دورات عن التغيرات المناخية وما تتعرض له البلاد من ظواهر جوية ودرجات حرارة مرتفعة وما تسببه من إنتشار لحالات الوفاة .

فيما أبدى الدكتور هاني جميعة، إستعداد مديرية الصحة للمشاركة في تلك الدورات بمجال الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي وكيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وكذلك التوعية بكيفية إكتشاف جلطات ( المخ والقلب ) والتعامل الصحيح معها.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة شرع المجلس في مناقشة جدول أعماله ، وتم إستعراض تقرير الهيئة العامة لتعليم الكبار والذي عرض نتائج إنجاز طلاب الجامعة ومشاركتهم في ملف محو الأمية حيث بلغ عدد الأميين الناجحين عن دورتي يناير وأبريل ٢٠٢٤ عدد

( ١١١٠١) مواطناً.

قرارات جامعة دمنهور

وقرر المجلس، قيام كلية الزراعة بدراسة إمكانية زراعة الأسطح بمنشآت الجامعة ومبانيها، تجهيز وحدة للإسعافات الأولية إستكمالاً لمقومات وحدة الصحة والسلامة المهنية بكل كلية، قيام وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإعداد خطة لأنشطة خدمة المجتمع خلال العام الدراسي القادم تشمل أنشطة لذوي الهمم، وتكثيف التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم الجامعة والمجتمع الخارجي.