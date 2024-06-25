10 أعراض تدل على الجفاف في الطقس الحار.. اعرفها

يتعرض بعض الأشخاص للجفاف، في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤثر على معدل ضغط الدم لديك، مما يؤدي إلى ارتفاعه أو انخفاضه، ومن ثم الوصول لأعراض الجفاف، الذي يعرف بأنه النقص الزائد لمياه الجسم، يمكن أن يكون له آثار سلبية على القلب والأوعية الدموية، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

ويحدث الجفاف الشديد إلى نقص حجم الدم، وهي حالة يحدث فيها انخفاض في حجم الدم المنتشر في الجسم، ويؤثر هذا الانخفاض في حجم الدم بشكل مباشر على ضغط الدم عن طريق خفض كمية الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة، وقد يعوض القلب عن طريق زيادة معدل ضربات القلب للحفاظ على تدفق الدم الكافي وإيصال الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية. ومع ذلك، على الرغم من هذه الآليات التعويضية، فإن نقص حجم الدم عادة ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مما يؤدي إلى أعراض، مثل الدوخة، والتعب، وفي الحالات القصوى، الإغماء.

وتأثير الجفاف على ضغط الدم ليس فسيولوجيا، بل يتأثر بالعوامل السلوكية والبيئية، في الظروف الجوية شديدة الحرارة، يكون الأشخاص أكثر عرضة لنقص السوائل من خلال التعرق، وخاصة أثناء النشاط البدني أو التعرض لأشعة الشمس لوقت طويل ، يمكن أن يؤدي عدم تناول كمية كافية من السوائل، بالإضافة إلى زيادة التعرق، إلى الجفاف السريع وما يرتبط به من آثار على تنظيم ضغط الدم.

والأدوية، مثل مدرات البول، والتي توصف عادة لعلاج أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب، يمكن أن تؤدي إلى فقدان السوائل وزيادة خطر انخفاض ضغط الدم الناجم عن الجفاف.

بعض الأعراض التي يجب عليك الحذر منها:

زيادة العطش

فم جاف

البول ذو اللون الداكن

التبول النادر

دوخة

الصداع

تعب

ارتباك

جلد جاف

تشنجات العضلات

هناك حاجة إلى الطوارئ الطبية الطارئة في حالة حدوث أعراض شديدة، مثل الضعف أو تغير الحالة العقلية أو انخفاض إنتاج البول، لأن هذه قد تشير إلى الجفاف الشديد واحتمال تعرض القلب والأوعية الدموية للخطر.

إجراءات وقائية

الحفاظ على ترطيب الجسم ، خاصة أثناء الطقس الحار أو الأنشطة البدنية.

تناول الماء أو المشروبات الغنية بالكهرباء بانتظام.

توازن احتياجات الماء مع الاعتبارات الصحية الفردية.

انتبه إلى أن بعض الحالات الطبية قد تتطلب تقييد السوائل أو استراتيجيات ترطيب محددة تحت إشراف طبي.