رئيس مجلس النواب: البرلمان على اطلاع دائم بكل تفاصيل ملف أزمة الحجاج

تطرق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أزمة الحجاج الأخيرة، مؤكدا خلال الجلسة العامة، إن المجلس على إطلاع دائم بكل تفاصيل هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك اجتماع للجنة السياحة والطيران المدنى بالمجلس، مقرر عقده اليوم.

وتابع: سنناقش المشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة، للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التى تسببت فى هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.

ووجه جبالي حديثه لأعضاء مجلس النواب:" وعلى من يرغب من النواب حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى للمشاركة فى الاجتماع فليتفضل".