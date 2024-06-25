الثانوية العامة 2024.. محافظ الشرقية يطمئن على لجان الامتحانات بمدارس أبو كبير

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم علي انتظام امتحانات الثانوية العامة حيث تفقد عددا من اللجان بمدارس مدينة أبو كبير للتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات لأداء الإمتحان بسهولة ويسر .

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامه بمدرسة أبو مليحه الرسمية للغات التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والتي تضم 19 لجنه إمتحانيه تستوعب 381 طالب وطالبة يؤدون الإمتحان في ماده اللغه الفرنسية .

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لإنقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية.

توجه المحافظ لمتابعه سير إنتظام الإمتحانات بلجنه مدرسة صلاح سالم الإبتدائية التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية، والتي تضم 20 لجنة امتحانيه تستوعب 372 طالب وطالبة مؤكداً على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالإمتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الإمتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للإمتحانات لضمان إنتظام سير أعمال الإمتحانات.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 م والتي إنطلقت يوم الإثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 ، بلغ 52130 طالب وطالبة منهم 33014 طالب وطالبه بشعبه العلمي علوم و7385 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضة و11731 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة إمتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

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