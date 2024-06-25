ads
الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببداية صوم الرسل

القديسان بطرس وبولس
القديسان بطرس وبولس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية هذه الأيام ببداية صوم الرسل، وهو يأتي بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد الرسل.

هذا الصوم يُعرف أيضاً بصوم الرسل الأطهار، ويبدأ في اليوم التالي لعيد العنصرة (عيد حلول الروح القدس) ويستمر حتى 12 يوليو، وهو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس.

مدة صوم الرسل ليست ثابتة، حيث تعتمد على تاريخ عيد القيامة الذي يتغير كل عام، و يمكن أن تتراوح مدة الصوم من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

خلال هذا الصوم، يمتنع المسيحيون عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان، كما هو الحال في معظم الأصوام الأخرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الهدف من هذا الصوم هو تذكر الرسل الأطهار وتقدير جهودهم وتضحياتهم في نشر الإيمان المسيحي.

الكنيسة الارثوذكسية صوم الرسل عيد العنصرة الصوم عيد حلول الروح القدس استشهاد بطرس بولس