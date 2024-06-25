الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل ببداية صوم الرسل

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية هذه الأيام ببداية صوم الرسل، وهو يأتي بعد عيد العنصرة ويستمر حتى عيد الرسل.

هذا الصوم يُعرف أيضاً بصوم الرسل الأطهار، ويبدأ في اليوم التالي لعيد العنصرة (عيد حلول الروح القدس) ويستمر حتى 12 يوليو، وهو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس.

مدة صوم الرسل ليست ثابتة، حيث تعتمد على تاريخ عيد القيامة الذي يتغير كل عام، و يمكن أن تتراوح مدة الصوم من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

خلال هذا الصوم، يمتنع المسيحيون عن تناول اللحوم ومنتجات الألبان، كما هو الحال في معظم الأصوام الأخرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الهدف من هذا الصوم هو تذكر الرسل الأطهار وتقدير جهودهم وتضحياتهم في نشر الإيمان المسيحي.