الثانوية العامة 2024.. عمليات المنيا: امتحان اللغة الفرنسية دون محاضر غش

أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم دون تحرير أي محاضر غش.

وتابعت غرف عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام، سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية.

وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية التسع، تبين انتظام الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وشدد وكيل تعليم المنيا على توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وأكد عدم دخول الطلاب إلى اللجان بالهواتف المحمولة والسماعات والساعات الإلكترونية، وشدد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات.

وانتظمت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا في الوقت الزمني المحدد لجدول الامتحانات حيث تم توزيع أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية في تمام التاسعة صباحا، ولم ترصد غرفة عمليات تعليم المنيا أي تأخر بلجان امتحانات الثانوية العامة، ولم تتلق أي شكاوي في هذا الشأن ولم يتحرر أي محاضر غش للطلاب.

وأدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء، بمحافظة المنيا امتحان اللغة الأجنبية الثانية حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنيا قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.

وشكل حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا غرفة عمليات بإشراف الدكتور علي عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة وتلقي شكاوي الطلاب وأولياء الأمور.

وشدد حمدي على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما شدد على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير الامتحانات، ومراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.