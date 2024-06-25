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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز اللغات بآداب حلوان يعلن عن دورة جديدة في تحرير النصوص والتدقيق الإملائي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة، بكلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء دورة اللغة العربية في تحرير النصوص والتدقيق الإملائي. 
تأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

وأوضح الدكتور شادي الكردي، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، وأضاف أن المركز يولي اهتماماً كبيراً بتقديم مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب وتشكيل وعيهم في مجالات متنوعة.
وسيقوم بالتدريس في الدورة أ.م.د / محمد الكيلاني، وستبدأ يوم الأحد الموافق 7/7/2024 الساعة 10 صباحاً في معمل (1) بمركز اللغات في كلية الآداب بالدور الأرضي.

ودعا المركز جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة للمبادرة بالتسجيل وحجز أماكنهم.

كلية الآداب جامعة حلوان اللغة العربية