محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالمراكز والمدن

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية في مواصلة أعمال النظافة ورفع الإشغالات على الطرق السريعة والمحاور المرورية ب ١٢ مركز ومدينة، للحفاظ على سلامة الطرق ومرتاديها حفاظًا على حياة المواطنين.

ووجه المحافظ بمضاعفة جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقري لنظافة الطرق السريعة و الاهتمام بصيانة كشافات الإنارة بالطرق العامة والسريعة واستبدال الكشافات التالفة لإنارة الطرق لتسهيل الحركة عليها وتحقيق مستوى من الامان للمارة فضلا عن عدم السماح بوجود اي اشغالات لسهولة حركة سير المواطنين و حفاظًا على أرواح المواطنين من التعرض لمخاطر الحوادث.

وشدد رحمي على إزالة التعديات بالطرق السريعة ، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

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