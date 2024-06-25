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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: مجموعة البريكس أصبحت قوة لبناء نظام عالمي عادل

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة البريكس أصبحت الآن قوة في بناء نظام عالمي عادل، متساو وخال من الإملاءات.
وأضاف بوتين -في خطاب الترحيب بالمشاركين في منتدى "قراءات في بريماكوف"، الذي قرأه نيابة عنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف-: "ليس لدي أدنى شك في أنكم ستضعون في عين الاعتبار أيضا دور وآفاق تطوير مجموعة البريكس، وهي الرابطة التي تمثل مصالح الأغلبية العالمية والتي ترأسها روسيا هذا العام".
وشدد بوتين على أن "بريكس هي التي تعمل تماما كقوة لبناء النظام العادل والديمقراطي على أساس مبادئ المساواة الحقيقية في الحقوق، والخالية من الإملاءات وسياسات القوة".
 

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