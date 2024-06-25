بوتين: مجموعة البريكس أصبحت قوة لبناء نظام عالمي عادل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مجموعة البريكس أصبحت الآن قوة في بناء نظام عالمي عادل، متساو وخال من الإملاءات.

وأضاف بوتين -في خطاب الترحيب بالمشاركين في منتدى "قراءات في بريماكوف"، الذي قرأه نيابة عنه مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف-: "ليس لدي أدنى شك في أنكم ستضعون في عين الاعتبار أيضا دور وآفاق تطوير مجموعة البريكس، وهي الرابطة التي تمثل مصالح الأغلبية العالمية والتي ترأسها روسيا هذا العام".

وشدد بوتين على أن "بريكس هي التي تعمل تماما كقوة لبناء النظام العادل والديمقراطي على أساس مبادئ المساواة الحقيقية في الحقوق، والخالية من الإملاءات وسياسات القوة".

