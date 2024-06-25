ندوة إرشادية لمزارعي الحسينية وصان القبلية عن محصول القطن صنف "جيزة 94"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الانتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة ـ إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث القطن بتنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي ناحية الظواهرية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية وقرية صان القبلية بمدينة صان الحجر وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن، في حضور الدكتور مصطفي حسني عرابي والدكتور حسن أمين الحسيني بمعهد بحوث القطن والمهندس اشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بالحسينية وصان الحجر وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة تناولت الحديث عن أن أهم الممارسات الزراعية خلال شهر يونيو خلال مرحلة النمو الخضري واستعراض أهم التوصيات الفنية للزراعات المتأخرة وكيفية التغلب على الإجهاد الحرارى خلال هذه الفترة واهمية المكافحة المتكاملة لآفات البادرات والنمو الخضري وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

وأشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.