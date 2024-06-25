‏رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير العدل بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة

استقبل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان - وزير العدل، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك في حضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات.

وقدم الوزير عمر مروان، التهنئة للمستشار حافظ عباس، بمناسبة قرب اكتمال عطاءه، ووجه الشكر له على الجهود الملموسة والطفرة التي حققها خلال فترة توليه رئاسة النيابة الإدارية

ومن جانبه وجه المستشار حافظ عباس، كل الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان - وزير العدل، على زيارته الكريمة ودعمه المستمر والمتواصل للنيابة الإدارية في كافة المجالات؛ والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق العدالة الناجزة من خلال نسبة إنجاز غير مسبوقة للقضايا المتداولة بالتحقيقات بلغت ٩٩.٧٪؜ عن العام القضائي ٢٠٢٣، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

وفي ذات السياق، تفقدا وحدة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ومكتب الشهر العقاري؛ تمهيداً لافتتاحهما نهاية الأسبوع الجاري بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.