الثانوية العامة 2024.. طالبات: امتحان الفرنسي والألماني والإسباني مفاجأة

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2024 "دور أول".

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، امتحان اللغة الأجنبية الثانية ، لمدة ساعتين.

أكد عدد من الطلاب سهولة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وأنه في مستوى الطالب المتوسط، سواء الألماني أو الفرنسي، أو الإسباني.

وأكدت الطالبة ملك عبدالكريم، وبسملة أحمد اللاتي يؤدين الامتحانات بلجنة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالجيزة، أن امتحاني اللغة الفرنسية واللغة الألمانية كان مفاجأة.

وأشارت الطالبات إلى أن كتيبات المفاهيم ساعدتهن على الإجابة.

وتتضمن اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب وفقا لاختيارهم المسبق: «انجليزي- فرنسي- ألماني- إيطالي- أسباني- صيني»، وعدد الأسئلة لكل امتحان 29 سؤالا اختيار من متعدد، المقالية 2

وعدد الدرجات 40 درجة، ويأتي مدة الامتحان ساعتين.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.