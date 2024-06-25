طاولة بتروجت تطير إلى ليبيا للدفاع عن لقبها في بطولة أفريقيا

غادرت بعثة فريق سيدات بتروجت لتنس الطاولة إلى مدينة بنغازي بدولة ليبيا العربية الشقيقة، للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، والدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق البترولي.

وتقام بطولة أفريقيا للأندية الأبطال خلال الفترة من 25 إلى 27 من شهر يونيو الجاري، والمنافسة على اللقب ستكون بين نادي بتروجت ممثل مصر، ونادي كونان كوين ممثل نيجيريا الذى جمع جميع لاعبى المنتخب النيجيري فى نادٍ واحد من أجل الفوز باللقب.

وقد سبق لنادى بتروجت الفوز ببطولة إفريقيا في شهر مايو من العام الماضي بدولة كينيا، ويسعى الفريق إلى الحفاظ على اللقب والفوز بالبطولة للعام الثاني على التوالي.

الجدير بالذكر أن المنافسة على ريادة أفريقيا فى لعبة تنس الطاولة على مستوى المنتخبات أو الأندية، دائما ما تنحصر بين مصر ونيجيريا.