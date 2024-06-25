الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضح الصحي في قطاع غزة "أكثر من كارثي"

قالت مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، إن الوضح الصحي في غزة أكثر من كارثي نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضافت المسؤولة الفلسطينية - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/ - أن حجم الدمار في البنية التحتية في قطاع غزة غير مسبوق حيث تحول القطاع إلى ركام، نتيجة قيام جيش الاحتلال بإعدام كل سبل الحياة من خلال استهداف البنى التحتية ومنع الكهرباء والغذاء والدواء عن الفلسطينيين.

وأوضحت أنه منذ بدء العدوان تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية، في ظل عدم حصول المرضى على الرعاية الصحية اللازمة نتيجة إنهاك المستشفيات، مشيرة إلى أن غالبية المستشفيات تعمل أربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية وتعاني من نقص المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى أن الواقع الإنساني والطبي في قطاع غزة ينذر بعواقب أكثر كارثية، إذا لم يتم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار والسماح غير المشروط بتدفق المساعدات الإنسانية.

