ميرفت التلاوي عن تعيينها أول سفيرة مصرية: "الفضل للرئيس مبارك"

كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، تفاصيل تعيينها أول سفيرة مصرية، لافتة الى أن قبول المجتمع أن تكون امرأة في منصب سفيرة لم يكن أمر سهلا وكذلك الدبلوماسية ليست سهلة، موضحة أنها كانت أول امرأة ترأس بعثة دبلوماسية في الخارج.

وتابعت ميرفت التلاوي، خلال لقائها مع فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، “أشتغلنا على نفسنا والفضل كان للرئيس حسني مبارك”، موضحة أن تعيينها سفيرة كسر العرف السائد بأن المرأة لا يمكن تعيينها وزيرة كما حدث في المغرب، وانها عندما كانت سفيرة في النمسا كانت تقوم بدورين دولي وثنائي.

وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، أنها خرجت بأكثر من ورقة تفويض ومثلت مصر في هيئة الطاقة الذرية والتنمية الصناعية ومركز الأمم المتحدة في فيينا للشؤون الإنسانية.

وفي سياق آخر ، قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، إن المرأة المصرية تعيش حاليا عصراً ذهبياً في عهد الرئيس السيسي .