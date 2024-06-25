البسمة على وجوههم.. وصول بعثة حج الجمعيات إلى دمياط

عادت بعثة حج جمعيات دمياط بعد انتهاء رحلة الحج هذا العام إلى أرض الوطن، صباح اليوم الثلاثاء، حيث كان فى استقبالهم وفد نيابة عن الشيماء عبد المعطى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط، ضم كل من أميرة مؤمن مدير إدارة الدفاع بالمديرية، وعبير زناتى رئيس مكتب المؤسسة القومية للحج بالمديرية، حيث تم الاطمئنان على جميع أفراد البعثة وسلامة الجميع.

وبعثت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في دمياط، رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم وبذل كل جهد فى نجاح رحلة الحج.

كانت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى دمياط، تابعت خطوات إتمام الحج لبعثة الحج بدمياط، وحرص المشرفون على تلقي حجاج بيت الله الحرام جميع الخدمات اللازمة لهم وسادت بينهم الفرحة الغامرة.

جدير بالذكر أنه تم إختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1445 هـ 2024م، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار ٩١حاجا على مستوى محافظة دمياط.

كما تم اختيار ٢ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف.