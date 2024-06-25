متى يلعب الزمالك في دوري «الدرجة الرابعة»؟.. اللائحة تجيب

الثلاثاء 25/يونيو/2024 - 12:31 م

تباينت الآراء حول هبوط الزمالك إلى دوري الدرجة الرابعة، بعد قرار الانسحاب من لقاء القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الوري الممتاز و التى كان مقرر لها مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، قبل أن يعتذر الزمالك عن اللقاء في بيان رسمي.

وتجيب لائحة رابطة أندية القسم الأول 2024 عن تساؤل البعض متي يهبط الزمالك للدرجة الرابعة.

المادة (51) حال انسحاب الفريق واستكمل المسابقة:

1-توقيع غرامات مالية طبقاً لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم.

2- أ- اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0.

ب- خصم "3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

3- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقاً لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة.

المادة (52) حال انسحاب الفريق ولم يستكمل المسابقة:

توقع عليه غرامة مالية طبقاً لفئات المسابقة التي يحددها مجلس الإدارة قبل بداية كل موسم.

1-إذا كان انسحابه في الدور الأول:

تلغى نتائج مبارياته السابقة ويعتبر كأنه لم يشارك في المباريات.

2-إذا كان انسحابه في الدور الثاني:

أ- تبقى نتائج مبارياته كما هي في الدور الأول بالنسبة للفرق الأخرى.

ب- تلغى نتائج مبارياته التي شارك فيها في الدور الثاني وكأنه لم يشارك في الدور الثاني.

3- إذا كان الانسحاب في آخر مباراة في المسابقات:

أ- يعتبر مهزوما في المباراة.

ب- توقيع غرامة مالية تحددها ادارة المسابقات.

ج- هبوطه للدرجة الأدنى.

4- تختص لجنة شئون اللاعبين بالنظر في قيد لاعبي النادي المنسحب، والنادي الذي توقف عن الاستمرار في المسابقة.

5- الفريق المنسحب من المباريات كافة يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة “الدرجة الرابعة” التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول.

6- يعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقا لتقرير الحكم والمراقبين ولإدارة المسابقات الحق في الاستعانة بمن تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقا للائحة