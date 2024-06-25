غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في امتحان اللغة الفرنسية

قالت غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ، إن 24 ألف و474 طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة الفرنسية ، ولم نتلق شكاوى من الطلاب.

وأشار محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لم ترصد أي شكاوى من الطلاب، سواء خلال أوعقب أدائهم امتحان مادة اللغة الاجنبية الثانية، وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 24474 طالب وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، الإمتحانات.

وعبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عن فرحتهم لسهولة امتحان مادة «اللغة الأجنبية الثانية» ، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024، والتي تستمر حتى يوم السبت 20 يوليو المقبل.