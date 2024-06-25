انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة قرية الحزانية بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، من انتشال جثة طفل، لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة قرية الحزانية دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

جرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجناية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق طفل بمياه ترعة الحزانية دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الطفل المتوفي يدعى "حسن ع ب"، 10 سنوات، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الحزانية بشبين القناطر.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بما سبق.