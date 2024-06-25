دورة تدريبية لفني المعامل بكلية الصيدلة في مجال الإسعافات الأولية بجامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، دورة تدريبية لفنيين المعامل على الإسعافات الأولية وذلك بمقر كلية الصيدلة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إجلال عبد الحميد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور منصور، إلى أن الدورة التدريبية على الإسعافات الأولية تناولت تدريب منسوبي وفنيين المعامل بكلية الصيدلة على مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة التي قد تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم المختبرية.

وتضمن التدريب شرح مبادئ الإسعافات الأولية لحالات الإصابات المختلفة التي قد تحدث في المعامل مثل الحروق والجروح، كما تضمن أيضا شرح طرق التعامل مع حالات التسمم أو الإصابات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو التفاعلات الدوائية.

ويأتي هذا التدريب بهدف تزويد منسوبي المعامل بالمهارات والمعلومات الضرورية للتعامل السريع والفعال مع أي حالات طوارئ قد تنشأ أثناء أدائهم لعملهم في المختبرات.