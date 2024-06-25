الأنبا باسيليوس يستقبل وفد من رهبنة الآباء السالزيان

استقبل الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الأب طوني السالزياني ، مسؤول معهد دون بوسكو بالإسكندرية والوفد المرافق معه وذلك بمقر المطرانية.

وتطرق الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية والرهبنة السالزيانية من أجل خدمة الإيبارشية.

وفي سياق الزيارة التقى الأنبا باسيليوس والآباء السالزيان بمجموعة خدام دون بوسكو بكاتدرائية يسوع الملك بحضور الأب كيرلس مكسيموس راعي الكاتدرائية.

وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، مؤكدا فيها على الصلاة والالتزام والتفاني فى الخدمة.

وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات لصاحب النيافة الأنبا باسيليوس مع وفود الرهبانيات لفتح آفاق جديدة لخدمة الإيبارشية.

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