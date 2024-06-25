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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يستقبل وفد من رهبنة الآباء السالزيان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الأب طوني السالزياني ، مسؤول معهد دون بوسكو بالإسكندرية والوفد المرافق معه وذلك بمقر المطرانية.
وتطرق الحديث حول سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية والرهبنة السالزيانية من أجل خدمة الإيبارشية. 
وفي سياق الزيارة التقى الأنبا باسيليوس والآباء السالزيان بمجموعة خدام دون بوسكو بكاتدرائية يسوع الملك بحضور الأب كيرلس مكسيموس راعي الكاتدرائية. 
وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم، مؤكدا فيها على الصلاة والالتزام والتفاني فى الخدمة. 
وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات لصاحب النيافة الأنبا باسيليوس مع وفود الرهبانيات لفتح آفاق جديدة لخدمة الإيبارشية.

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الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك الأب طوني السالزياني مسؤول معهد دون بوسكو بالاسكندرية الرهبنة السالزيانية كاتدرائية يسوع الملك