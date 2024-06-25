تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بحلوان

اعلنت كلية الصيدلة بجامعة حلوان للطلاب الحاصليين على الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2023-2024 عن برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية

وقد تم إعداد هذا البرنامج طبقا للمعايير الدولية في التعليم الصيدلي من أجل توفير خدمة تعليم صيدلي إكلينيكي عالي الجودة، حيث تركز محتويات البرنامج علي الرعاية الصحية للمرضى.

ويمثل جزء كبير من البرنامج كيفية التعامل مع الأمراض المختلفة والمعلومات الدوائية والتي تشغل أكثر من أربعة فصول دراسية من محتوى البرنامج مع توفير المعرفة التطبيقية في هذه الموضوعات.

كما يقدم البرنامج تدريب عملي داخل المستشفيات ووحدات الصيدلة الإكلينيكية، ووحدات التغذية العلاجية ومراكز معلومات الدواء.

ويقدم البرنامج أيضا الخبرة العملية في التواصل مع جميع التخصصات في فريق الرعاية الصحية. إضافة إلي فترة التدريب الإلزامي والتي تبلغ تسعة أشهر كاملة في العام السادس من الدراسة بالبرنامج ويتم تنفيذه داخل المستشفيات وشركات التأمين الصحي وشركات الأدوية.

