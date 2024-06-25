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الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"تعليم الجيزة: بدء امتحانات الدور الثاني 22 يوليو المقبل

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات " الدور الثانى " للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ "

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ بحضور الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت جداول الامتحانات كالاتي :- 
_ المرحلة الابتدائية 
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_ المرحلة الإعدادية 
للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م
_إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ٢٧ يوليو حتي ١ أغسطس ٢٠٢٤ م
_الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ٢٩ يوليو ٢٠٢٤ م
_بالنسبة للتعليم الفنى بمختلف تخصصاته خلال الفترة من ٢٢ يوليو حتي ١ اغسطس ٢٠٢٤ م
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني والتي من المقرر لها ان تبدأ ٢٢ يوليو المقبل مع ضرورة استمرار الجاهزية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب. 

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثانى عام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٢ يوليو بدء امتحانات الدور الثاني بتعليم الجيزة