رئيس سياحة النواب تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج للغد

طالبت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتأجيل عقد الاجتماع الطارئ الذى كان مقررا عقده اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام و الحج غير النظامي .

وقالت النائبة نورا على خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن :نتيجة وجود وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف ،ارى ضرورة تأجيل الاجتماع للغد نظرا لأهميته .لافته إلي أنه من الضرورى الاستماع للحكومة لمعرفة كافة الأمور .

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا :الموضوع مهم ويحتاج إلي المناقشة .

يشار إلى أن لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الايام الماضية مع كافة الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى بيان سابق لها اهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج هو الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.