توجيهات رئاسية للحكومة بشأن إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

كشف مصدر رفيع المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات للحد من فترات انقطاع الكهرباء والتوزيع العادل لها مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت.

وتتابع القيادة السياسية عن كثب أزمة الكهرباء الحالية، حيث كشف مصدر حكومي إن القيادة السياسية تعقد اجتماعا مهما خلال ساعات لإصدار قرارات بشأن أزمة الكهرباء الحالية.

كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف خطة تخفيف الأحمال، كما يعقد اجتماعا وزاريا موسعا برئاسته لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأزمة الحالية.