غدا.. «مشروعات النواب» تناقش أزمة عدم توافر نماذج دراسات جدوى محدثة تتناسب مع الفرص الاستثمارية

تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعين لها غدا الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة 3 طلبات إحاطة.



وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن عدم توافر نماذج دراسات جدوى محدثة من قبل جهاز تنمية المشروعات تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بمحافظة سوهاج.



كما تناقش طلب النائب محمد لبيب، بشأن نقص في الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع في المنطقة الصناعية بقرية الأحايوة – محافظة سوهاج، مما يؤثر سلبا على الصناعة ويعد إهدارا للمجهودات والأموال السابق صرفها.



وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن نقص في الخدمات والمرافق الأساسية التي تحتاجها المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة الكوثر – محافظة سوهاج، مما يؤثر سلبا على الصناعة ويعد إهدارا للمجهودات والأموال السابق صرفها.

