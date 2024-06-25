الثانوية العامة 2024.. فرحة بين طلاب قنا بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا اليوم الثلاثاء، عن سعادتهم عقب إنتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية وذلك لسهولة الامتحان الذي جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة 10 يونيو الجارى ويستمر حتى الخميس الموافق 20 يوليو المقبل ، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة في محافظة قنا هذا العام 17 ألف و 257 طالب وطالبة ، موزعين على 45 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية التسعة .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.